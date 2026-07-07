Шторм со смерчами в Китае унес жизни 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести после мощного шторма со смерчами в китайской провинции Хубэй. По данным Центрального телевидения Китая, различные травмы получили 331 человек, а последствия стихии затронули свыше 14 тысяч жителей региона.