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Полиция Анапы проверяет информацию о нападении мужчины на подростка

В Анапе проводят проверку после публикации в соцсетях о конфликте с подростком.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Отдела МВД России по городу Анапе начали доследственную проверку по факту инцидента, произошедшего в хуторе Красном. Поводом для оперативного реагирования стала публикация в социальных сетях, в которой утверждалось, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения подростку прямо на детской площадке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что на момент выявления поста никаких заявлений или сообщений о данном происшествии в дежурную часть не поступало. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

В ходе проверки полицейские планируют подтвердить или опровергнуть факт конфликта, а также установить личности всех участников инцидента.

«По результатам будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении ведомства.