Полиция Анапы проверяет информацию о нападении мужчины на подростка

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что на момент выявления поста никаких заявлений или сообщений о данном происшествии в дежурную часть не поступало. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.