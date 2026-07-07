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22-летний мотоциклист попал в ДТП под Воронежем

Воронежец оказался в больнице в результате аварии в селе Ямное.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 6 июля, в воронежском селе Ямное попал в ДТП 22-летний воронежец на мотоцикле «Лифан». Молодой человек выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 40-летнего местного жителя.

Мотоциклист получил различные травмы, его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 68 ДТП, в том числе 37 — в Воронеже. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

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