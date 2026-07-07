22-летний мотоциклист попал в ДТП под Воронежем

В понедельник, 6 июля, в воронежском селе Ямное попал в ДТП 22-летний воронежец на мотоцикле «Лифан». Молодой человек выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 40-летнего местного жителя.