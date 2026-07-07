В торговом центре в Ижевске произошел крупный пожар

В Ижевске зафиксирован пожар в строительном торговом центре. Огонь охватил территорию в 500 квадратных метров. Эту информацию предоставили представители пресс-службы МЧС России.
«Открытое пламя наблюдается в здании строительного торгового центра, расположенного на улице Пойма. Предположительно, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров», — отметили в ведомстве.
По заявлению администрации объекта торгового центра, людей внутри здания нет. В тушении задействовано 46 человек и 13 единиц техники.
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