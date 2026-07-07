В Ижевске потушили пожар на строительном рынке

При пожаре на строительном рынке в Ижевске произошло обрушение кровли павильонов на площади 1250 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Возгорание уже потушили. Никто не пострадал.
Пожар начался сегодня утром, изначально его площадь оценивалась в 500 кв. м. По данным МЧС, загорелись торговые ряды на территории «Строительной ярмарки», которая находится рядом с ТЦ «Три кита». В ликвидации пожара были задействованы 97 человек и 27 единиц техники. Ущерб и причина ЧП пока неизвестны.
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