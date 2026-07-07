В Ижевске потушили пожар на строительном рынке

Пожар начался сегодня утром, изначально его площадь оценивалась в 500 кв. м. По данным МЧС, загорелись торговые ряды на территории «Строительной ярмарки», которая находится рядом с ТЦ «Три кита». В ликвидации пожара были задействованы 97 человек и 27 единиц техники. Ущерб и причина ЧП пока неизвестны.