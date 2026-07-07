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Задержан подозреваемый в поджоге «Дома Ропса» на Петровском острове

Полиция Петроградского района задержала 34-летнего мужчину, который, по предварительной версии, случайно поджег объект культурного наследия на Петровской косе. Уголовное дело пока не возбуждено, пишет «Фонтанка».

Источник: Коммерсантъ

По данным ГУ МВД, задержанный в состоянии опьянения проник в заброшенный особняк, закурил и бросил окурок на пол. Огонь уничтожил Дом управляющего завода «Ропс и Ко» — уникальный образец деревянной архитектуры. Здание долгое время пустовало, но ранее планировалось его реконструировать под музей яхтенного спорта. Подозреваемого доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении дела.