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Собянин: еще четыре беспилотника сбиты при приближении к Москве

Сергей Собянин сообщил о сбитых четырех беспилотниках, летевших на Москву. На местах падения обломков работают экстренные службы. За ночь в сторону столицы было направлено более 430 дронов, большинство из которых нейтрализовали на дальних подступах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

«Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Собянин информировал о трех сбитых украинских дронах, пытавшихся атаковать Москву. С вечера 6 июля до 6 часов утра 7 июля в сторону Московского региона было направлено свыше 430 беспилотников. Большинство из них нейтрализовали на дальних подступах, 36 — на подлете к столице.

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