Собянин: еще четыре беспилотника сбиты при приближении к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.
«Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Собянин информировал о трех сбитых украинских дронах, пытавшихся атаковать Москву. С вечера 6 июля до 6 часов утра 7 июля в сторону Московского региона было направлено свыше 430 беспилотников. Большинство из них нейтрализовали на дальних подступах, 36 — на подлете к столице.