Иранское ТВ рассказало об атаке на танкер у Ормузского пролива

6 июля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало, что судно, двигавшееся на юг в сторону Оманского залива рядом с Ормузским проливом, получило попадание неизвестным снарядом. ЧП случилось в восьми морских милях к востоку от оманского прибрежного поселения Лима. Снаряд угодил в левый борт танкера, после чего на нем вспыхнул пожар. В UKMTO отметили, что жертв и ущерба окружающей среде нет, а по факту происшествия ведется расследование.