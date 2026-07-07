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Иранское ТВ рассказало об атаке на танкер у Ормузского пролива

Иранское государственное телевидение сообщило, что вблизи Ормузского пролива был обстрелян танкер, перевозивший сжиженный природный газ из Катара. По данным вещателя, судно проигнорировало предупреждения, передает АР.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Телеканал «намекнул», что инцидент произошел у побережья Омана. Впрочем, как подчеркивает агентство, официального заявления от Тегерана о том, что за этой атакой стоит Иран, не поступало.

Неделей ранее иранское командование предупредило о том, что все танкеры, следующие через Ормузский пролив, обязаны использовать только утвержденные маршруты.

6 июля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало, что судно, двигавшееся на юг в сторону Оманского залива рядом с Ормузским проливом, получило попадание неизвестным снарядом. ЧП случилось в восьми морских милях к востоку от оманского прибрежного поселения Лима. Снаряд угодил в левый борт танкера, после чего на нем вспыхнул пожар. В UKMTO отметили, что жертв и ущерба окружающей среде нет, а по факту происшествия ведется расследование.

Тем временем Axios, ссылаясь на двух американских чиновников, утверждает, что иранские военные выпустили в ночь на 6 июля как минимум две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив.

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