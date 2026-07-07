Волгоградский облсуд определит судьбу главы Иловлинского района Ивана Геля

Дату судебного заседания по делу главы Иловлинского района Иван Геля назначили в Волгоградском областном суде. Ранее суд первой инстанции вынес ему условный приговор сроком на три года и отстранил от должности.
Решение Иловлинского рай суда не устроило ни одного из участников процесса. Гель настаивает на своей полной невиновности, прокуратура и признанные пострадавшими по делу мать и дочь погибшего Алексея Переярина считают приговор чрезмерно мягким и требуют ужесточения наказания.
Суд первой инстанции признал главу района превысившим должностные полномочия — он отправил на тушение ландшафтного пожара нескольких своих подчинённых, один из них погиб в огне. Защита Геля настаивает, что сотрудники райадминистрации отправились на тушение пожара добровольно.
Заседание в облсуде назначено на 28 июля, сообщает v102.ru.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что трёх коммерсантов будут судить за аферу с очистными сооружениями на острове Голодном в Волгограде.