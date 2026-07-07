Волгоградский облсуд определит судьбу главы Иловлинского района Ивана Геля

Решение Иловлинского рай суда не устроило ни одного из участников процесса. Гель настаивает на своей полной невиновности, прокуратура и признанные пострадавшими по делу мать и дочь погибшего Алексея Переярина считают приговор чрезмерно мягким и требуют ужесточения наказания.