Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский облсуд определит судьбу главы Иловлинского района Ивана Геля

Суд первой инстанции признал главу района превысившим должностные полномочия — он отправил на тушение ландшафтного пожара подчинённых, один погиб в огне.

Дату судебного заседания по делу главы Иловлинского района Иван Геля назначили в Волгоградском областном суде. Ранее суд первой инстанции вынес ему условный приговор сроком на три года и отстранил от должности.

Решение Иловлинского рай суда не устроило ни одного из участников процесса. Гель настаивает на своей полной невиновности, прокуратура и признанные пострадавшими по делу мать и дочь погибшего Алексея Переярина считают приговор чрезмерно мягким и требуют ужесточения наказания.

Суд первой инстанции признал главу района превысившим должностные полномочия — он отправил на тушение ландшафтного пожара нескольких своих подчинённых, один из них погиб в огне. Защита Геля настаивает, что сотрудники райадминистрации отправились на тушение пожара добровольно.

Заседание в облсуде назначено на 28 июля, сообщает v102.ru.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что трёх коммерсантов будут судить за аферу с очистными сооружениями на острове Голодном в Волгограде.