Тело погибшего на Эльбрусе альпиниста достали с вершины

Ранее уже сообщалось, что пострадавший прибыл в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга. Он не оформил заявку на прохождение горного маршрута в спасательных органах и передвигался в компании из десяти человек. О том, что он погиб на высоте около пяти с половиной тысяч метров, рассказали свидетели произошедшего. Спасатели отправились на поиски пропавшего альпиниста вечером седьмого июля. Работы по эвакуации были затруднены из-за неблагоприятных и суровых погодных условий.