Тело погибшего на Эльбрусе альпиниста достали с вершины

Сотрудники МЧС республики сообщили, что тело покорителя гор из Санкт-Петербурга было спущено с вершины Эльбруса. Этот человек входил в неофициальную группу, которая пыталась покорить высочайшую точку Кабардино-Балкарии, не уведомив об этом спасательные службы.
В ведомстве уточнили: «Спасатели доставили тело погибшего, родившегося в 1991 году и проживавшего в Северной столице, на поляну Азау, после чего передали его сотрудникам правоохранительных органов для проведения следственных действий. Группа, в составе которой находился альпинист, не регистрировала свой маршрут в МЧС».
Операцию по эвакуации провели двенадцать сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ранее уже сообщалось, что пострадавший прибыл в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга. Он не оформил заявку на прохождение горного маршрута в спасательных органах и передвигался в компании из десяти человек. О том, что он погиб на высоте около пяти с половиной тысяч метров, рассказали свидетели произошедшего. Спасатели отправились на поиски пропавшего альпиниста вечером седьмого июля. Работы по эвакуации были затруднены из-за неблагоприятных и суровых погодных условий.
В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.