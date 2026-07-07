Мужчина и женщина пострадали при обстреле курского посёлка Юбилейный

Ночью 7 июля атака дронов на Москву продолжилась — ПВО сбила ещё несколько целей на подлёте к городу. Всего за сутки уничтожили 27 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы, данные о последствиях уточняются.