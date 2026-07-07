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Мужчина и женщина пострадали при обстреле курского посёлка Юбилейный

В Курском районе в посёлке Юбилейный из-за ударов ВСУ пострадали два человека — мужчина и женщина. У них множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Ночью в посёлке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественные осколочные ранения», — написал он.

Он также рассказал, что в результате атаки повреждены несколько домов: у одного пострадали стёкла и крыша, у другого — окна. Осколки посекли семь машин.

Ночью 7 июля атака дронов на Москву продолжилась — ПВО сбила ещё несколько целей на подлёте к городу. Всего за сутки уничтожили 27 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы, данные о последствиях уточняются.

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