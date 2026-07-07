13-летнюю девочку на самокате сбили на переходе в Нижнем Новгороде

Вчера, 6 июля, в Нижнем Новгороде в ДТП с легковушкой пострадал ребенок на самокате. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Вечером на улице Энгельса в районе дома № 1 произошла авария с несовершеннолетней. 38-летний автомобилист за рулем Renault на нерегулируемом переходе сбил 13-летнюю девочку на самокате.
В результате ДТП с полученными травмами несовершеннолетнюю доставили в больницу для оказания помощи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что водителя и кондуктора оштрафовали за высадку мальчика из автобуса.