Россиянин пропал в Таиланде после отказа возвращаться к семье

По данным канала, 48-летний россиянин по имени Евгений, который трудится шахтером в Кузбассе, приехал в Паттайю в конце июня. Когда пришло время возвращаться домой, он не отправился в аэропорт. Позднее, когда мужчину стали искать его мать и туроператор, он заявил, что «его дом — это Таиланд».