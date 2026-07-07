Россиянин пропал в Таиланде после отказа возвращаться к семье

Россиянин приехал в Таиланд на пять дней и отказался уезжать, забаррикадировавшись в номере гостиницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, 48-летний россиянин по имени Евгений, который трудится шахтером в Кузбассе, приехал в Паттайю в конце июня. Когда пришло время возвращаться домой, он не отправился в аэропорт. Позднее, когда мужчину стали искать его мать и туроператор, он заявил, что «его дом — это Таиланд».
На следующий день он вышел на связь и попросил срочно приобрести ему билет домой.
В публикации говорится, что Евгений забаррикадировался в номере, опасаясь, что за ним придет тайская полиция, и требовал оплатить ему прямой рейс бизнес-классом. Однако, когда узнал, что стоимость билета составляет 173 тысяч рублей, отказался возвращаться.
Россиянин в Паттайе регулярно сталкивался с проблемами. В частности, его задерживала полиция из-за неоплаченного счета в ресторане, а также похищали его документы и денежные средства.
В последний раз родственники Евгения связывались с ним 2 июля. Его мать передала прохожим небольшую сумму, чтобы сын мог остановиться в гостинице. Россиянин же, несмотря на необходимость, в консульство РФ не обращался.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.