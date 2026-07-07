Напавшего на инспектора безопасности в метро приговорили к восьми годам колонии

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о покушении на убийство инспектора подразделения транспортной безопасности на станции Большой кольцевой линии «ЦСКА». Фигуранта дела Е. Косолапова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Инцидент произошел 5 августа 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Косолапов напал на сотрудника службы безопасности и нанес инспектору не менее пяти ударов ножом в область лица, шеи и туловища. Бригада медиков спасла ему жизнь.
Помимо основного срока, суд назначил осужденному ограничение свободы после отбытия наказания, а также штраф в размере 10 000 рублей. Кроме того, с осужденного взыскано 150 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
— Любое посягательство на жизнь и здоровье сотрудников Московского транспорта будет расследовано самым тщательным образом, а виновные понесут наказание по всей строгости закона, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
До этого контролер выявил пассажира, который не оплатил проезд и отказался предъявить документы, удостоверяющие личность. Нарушитель К. Гасанбеков толкнул контролера, схватил за руку и вывернул ее. В результате его приговорили к 1,5 года лишения свободы.