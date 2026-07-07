Напавшего на инспектора безопасности в метро приговорили к восьми годам колонии

До этого контролер выявил пассажира, который не оплатил проезд и отказался предъявить документы, удостоверяющие личность. Нарушитель К. Гасанбеков толкнул контролера, схватил за руку и вывернул ее. В результате его приговорили к 1,5 года лишения свободы.