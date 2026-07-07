Атака более 430 БПЛА на Москву стала самой массированной за два года

По данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным, основную часть дронов силы ПВО уничтожили на дальних подступах к столице. Ещё 36 беспилотников были сбиты непосредственно при приближении к Москве.
Предыдущей крупнейшей атакой считалась попытка удара 4 июля, когда в направлении столицы направили более 200 БПЛА. Тогда большинство беспилотников также удалось нейтрализовать до их приближения к городу.
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