Лжекоммунальщики обокрали пенсионеров Волгограда на 10 миллионов

Следователь ГУ МВД по Волгоградской области завершил расследование дела о мошенничестве против пенсионеров. В Волгограде и Волжском члены преступного сообщества обманули 121 пенсионера на сумму около 10 миллионов рублей.
В пресс-службе волгоградской полиции прокоментировали: организатором стала 35-летняя волгоградка, создавшая в 2018 году преступное сообщество с филиалом в Краснодаре. В группу вошли 17 человек в возрасте от 25 до 50 лет.
Злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, надевали спецодежду и предъявляли фиктивные удостоверения. Пенсионерам навязывали покупку газовых сигнализаторов, комплектов пожаротушения и датчиков разбития окна, при отказе — запугивали отключением газа и электричества.
С февраля 2018 по февраль 2024 года пострадали жители Волгограда, Волжского и Краснодара в возрасте от 60 до 100 лет.
Следователи предъявили обвиняемым 127 эпизодов преступлений по статьям о мошенничестве, краже и организации преступного сообщества. Шестеро обвиняемых признали вину полностью, двое — частично, девять вину не признали.
Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Ранее сообщалось о задержании афериста на пункте выдачи заказов в Волгоградской области.