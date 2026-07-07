Суд Хабаровска ужесточил приговор пятерым браконьерам за перевозку икры осетров

В Хабаровске по представлению прокурора ужесточено наказание членам организованной преступной группы, занимавшейся покупкой и транспортировкой незаконно добытой икры рыб осетровых пород. Пять граждан отправлены в исправительную колонию общего режима на 5 лет и 2 месяца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В марте этого года Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил пятерых человек за незаконное приобретение, хранение и перевозку особо ценных водных биологических ресурсов. Эти ресурсы принадлежат к видам, охраняемым международными договорами России. Преступление было совершено организованной группой. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев, с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев. Также суд конфисковал в собственность государства 4 автомобиля, лодку и сотовый телефон.
С сентября по октябрь 2023 года осужденные, действуя в составе организованной группы, незаконно приобрели на территории края 338 кг икры осетровых видов. Деньги на покупку предоставил организатор группы — 3,4 млн рублей. Также они незаконно хранили и перевозили эту икру по региону.
Государственный обвинитель не согласился с приговором, посчитав назначенное наказание слишком мягким (условное лишение свободы), и подал апелляцию.
Судебная коллегия Хабаровского краевого суда поддержала доводы прокурора. Приговор был изменен: каждому осужденному назначили лишение свободы до 5 лет и 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.