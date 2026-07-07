Суд Хабаровска ужесточил приговор пятерым браконьерам за перевозку икры осетров

В марте этого года Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил пятерых человек за незаконное приобретение, хранение и перевозку особо ценных водных биологических ресурсов. Эти ресурсы принадлежат к видам, охраняемым международными договорами России. Преступление было совершено организованной группой. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев, с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев. Также суд конфисковал в собственность государства 4 автомобиля, лодку и сотовый телефон.