В Кабардино-Балкарии задержали восемь членов террористической ячейки

«Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации… действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики», — говорится в релизе.
Установлено, что члены группы присягнули на верность эмиссару террористической организации и готовили нападения на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии «с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение».
«Главарь и члены террористической ячейки задержаны, в ходе обысков по адресам их проживания и в оборудованном тайнике изъято: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции “Моторола”, медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания», — добавили в ФСБ.
Следственным подразделением УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Все задержанные арестованы.