В Кабардино-Балкарии задержали восемь членов террористической ячейки

«Главарь и члены террористической ячейки задержаны, в ходе обысков по адресам их проживания и в оборудованном тайнике изъято: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции “Моторола”, медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания», — добавили в ФСБ.