В КБР задержали восемь террористов, планировавших нападения на силовиков

В ходе обысков по местам проживания задержанных и в оборудованном ими тайнике силовики изъяли значительный арсенал: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 18 ножей и 12 самодельных зажигательных устройств, а также компоненты для их создания. Кроме того, у задержанных обнаружены радиостанции, медикаменты, снаряжение для выживания в горно-лесистой местности и запас продовольствия.