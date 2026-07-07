В КБР задержали восемь террористов, планировавших нападения на силовиков

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли в Кабардино-Балкарии деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО). В результате спецоперации в Баксанском районе задержаны восемь террористов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужб, члены группировки присягнули на верность эмиссару МТО. Злоумышленники готовили вооруженные нападения на административные здания правоохранительных органов региона. Целью атак было завладение табельным оружием и последующий переход участников группы на нелегальное положение.
В ходе обысков по местам проживания задержанных и в оборудованном ими тайнике силовики изъяли значительный арсенал: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 18 ножей и 12 самодельных зажигательных устройств, а также компоненты для их создания. Кроме того, у задержанных обнаружены радиостанции, медикаменты, снаряжение для выживания в горно-лесистой местности и запас продовольствия.