В Тюмени во время купания утонула девочка

На реке Ик в Викуловском районе Тюменской области произошла трагедия: девочку, купавшуюся в водоеме, унесло сильным течением. Позднее ее тело было найдено добровольцами. Соответствующую информацию предоставили в региональном управлении МЧС.
«В окрестностях села Боково, расположенного в Викуловском муниципальном округе, на реке Ик течение унесло ребенка 2016 года рождения. Ее обнаружили волонтеры», — указано в ведомственном сообщении.
Уточняется, что дети находились в воде без участия взрослых.
В тот же день в дневное время на озере Кривое, находящемся рядом с деревней Решетникова в Тюменском муниципальном округе, утонул мужчина. Спасатели извлекли его тело из воды.
В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.