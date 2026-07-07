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В Тюмени во время купания утонула девочка

На реке Ик в Викуловском районе Тюменской области произошла трагедия: девочку, купавшуюся в водоеме, унесло сильным течением.

На реке Ик в Викуловском районе Тюменской области произошла трагедия: девочку, купавшуюся в водоеме, унесло сильным течением. Позднее ее тело было найдено добровольцами. Соответствующую информацию предоставили в региональном управлении МЧС.

«В окрестностях села Боково, расположенного в Викуловском муниципальном округе, на реке Ик течение унесло ребенка 2016 года рождения. Ее обнаружили волонтеры», — указано в ведомственном сообщении.

Уточняется, что дети находились в воде без участия взрослых.

В тот же день в дневное время на озере Кривое, находящемся рядом с деревней Решетникова в Тюменском муниципальном округе, утонул мужчина. Спасатели извлекли его тело из воды.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.

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