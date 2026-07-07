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Восьмерых участников террористической ячейки задержали в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в Кабардино-Балкарии восьмерых участников законспирированной террористической ячейки. По данным спецслужбы, они готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в Кабардино-Балкарии восьмерых участников законспирированной террористической ячейки. По данным спецслужбы, они готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием.

По информации Центра общественных связей ФСБ, участники группы присягнули на верность эмиссару запрещенной в России международной террористической организации и планировали атаки на административные здания правоохранительных органов в Баксанском районе республики.

Во время обысков у задержанных и в оборудованном ими тайнике силовики обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия, около 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, компоненты для их изготовления, ножи, радиостанции, медикаменты, а также снаряжение и запасы продовольствия.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, а также организации деятельности террористической организации и участии в ней. Все задержанные заключены под стражу, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды их деятельности, передает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак.