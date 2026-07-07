Восьмерых участников террористической ячейки задержали в Кабардино-Балкарии

Во время обысков у задержанных и в оборудованном ими тайнике силовики обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия, около 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, компоненты для их изготовления, ножи, радиостанции, медикаменты, а также снаряжение и запасы продовольствия.