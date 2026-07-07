Восьмерых участников террористической ячейки задержали в Кабардино-Балкарии

По информации Центра общественных связей ФСБ, участники группы присягнули на верность эмиссару запрещенной в России международной террористической организации и планировали атаки на административные здания правоохранительных органов в Баксанском районе республики.
Во время обысков у задержанных и в оборудованном ими тайнике силовики обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия, около 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, компоненты для их изготовления, ножи, радиостанции, медикаменты, а также снаряжение и запасы продовольствия.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, а также организации деятельности террористической организации и участии в ней. Все задержанные заключены под стражу, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды их деятельности, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак.