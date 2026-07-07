Мать влюбилась в педофила и сдавала ему дочь в рабство

Все началось с того, что мать создала для дочери профиль в социальных сетях, чтобы следить за её активностью. Однако девочка быстро утратила интерес к своей учетной записи, а родительница продолжила вести страницу от имени ребенка. Вскоре на аккаунт начал писать взрослый мужчина с откровенными предложениями. Женщина не проявила обеспокоенности, а, напротив, активно поддерживала диалог, ведя с ним развернутую сексуальную переписку от лица дочери на протяжении нескольких недель.