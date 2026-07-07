Мать влюбилась в педофила и сдавала ему дочь в рабство

В Екатеринбурге мать, чтобы сохранить интимную интернет-связь с извращенцем, привела к нему на свидание собственную 12-летнюю дочь. Когда мужчина предложил встретиться лично, женщина, не желая терять контакт, отправила к нему ребенка под предлогом помощи с записью в престижный кружок. Встречи стали происходить регулярно, и в итоге мужчина принудил девочку к интимным действиям.
Все началось с того, что мать создала для дочери профиль в социальных сетях, чтобы следить за её активностью. Однако девочка быстро утратила интерес к своей учетной записи, а родительница продолжила вести страницу от имени ребенка. Вскоре на аккаунт начал писать взрослый мужчина с откровенными предложениями. Женщина не проявила обеспокоенности, а, напротив, активно поддерживала диалог, ведя с ним развернутую сексуальную переписку от лица дочери на протяжении нескольких недель.
Как рассказала «Базе» глава общественного движения, в какой-то момент мужчина поставил условие о реальной встрече. Чтобы не оборвать общение, мать пошла на обман: отправила на свидание с ним свою дочь, сказав, что «дядя» поможет устроиться в хороший кружок. После этого встречи в квартире извращенца начали происходить систематически. Сначала он пытался уговорить девочку на интимные отношения, а затем совершил насилие.
Ребенку удалось выбраться и уйти только ночью, пройдя пешком почти половину города, чтобы добраться домой. Когда заплаканная девочка вернулась, мать молча открыла дверь и легла спать, даже не поинтересовавшись, что произошло. Только через шесть лет, став совершеннолетней, она обратилась за поддержкой к волонтерам движения. Активисты передали заявления в полицию с просьбой возбудить уголовные дела против извращенца и его пособницы — матери.
В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.