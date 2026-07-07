Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России задержали 8 радикалов, создававших террористическую ячейку

Оперативниками ФСБ и МВД была ликвидирована работа тайной международной группы религиозных экстремистов.

Оперативниками ФСБ и МВД была ликвидирована работа тайной международной группы религиозных экстремистов.

Руководители группировки намеревались установить по всему миру власть радикального ислама, уничтожать иноверцев и восстановить Халифат. С этой целью они активно привлекали на свою сторону духовно слабых мусульман.

При обысках в жилищах радикалов и их сообщников в семи российских регионах были конфискованы экстремистские материалы и огнестрельное оружие. Всем задержанным грозят длительные тюремные сроки за причастность к деятельности экстремистской организации.

Меры по пресечению функционирования экстремистской ячейки продолжаются.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.