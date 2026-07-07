В России задержали 8 радикалов, создававших террористическую ячейку

Руководители группировки намеревались установить по всему миру власть радикального ислама, уничтожать иноверцев и восстановить Халифат. С этой целью они активно привлекали на свою сторону духовно слабых мусульман.
При обысках в жилищах радикалов и их сообщников в семи российских регионах были конфискованы экстремистские материалы и огнестрельное оружие. Всем задержанным грозят длительные тюремные сроки за причастность к деятельности экстремистской организации.
Меры по пресечению функционирования экстремистской ячейки продолжаются.
В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.