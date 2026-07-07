Таможенники перехватили контрабанду табака по пути из Белоруссии в Петербург

— Группа действовала по отработанной схеме. Товар перевозили через границу по лесным дорогам, в основном ночью. Для этого одновременно использовали до 20 машин — это позволяло переправлять до 700 коробок с сигаретами за один раз, — рассказали в пресс-службе СЗТУ.