В Петербурге задержали виновника пожара в историческом доме Ропса

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома Ропса на Петровской косе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Подозреваемый — местный житель. По предварительной информации, днем 6 июля в состоянии алкогольного опьянения он зашел в деревянный особняк, бросил горящий окурок на пол и заснул. Непотушенная сигарета спровоцировала пожар.
Задержанного доставили в отдел полиции. Уголовное дело пока не возбуждено.
Двухэтажный деревянный дом в стиле модерн был построен на рубеже XIX-XX веков. Принадлежал акционерному обществу нефтеперегонных заводов «Ропс и Ко». С 1980-х здание было заброшено, в 2025 году городские власти сообщали о планах реконструкции. В результате пожара здание было уничтожено.