Четыре человека погибли при стрельбе в Огайо, среди них — ребёнок

Полицейские приехали на вызов о стрельбе в жилом доме. Между ними и подозреваемым завязалась перестрелка: один полицейский погиб, ещё четверо получили ранения. Подозреваемого застрелили. Внутри дома нашли ещё двух убитых, среди них — 13-летний ребёнок.