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Четыре человека погибли при стрельбе в Огайо, среди них — ребёнок

В американском городе Риттман (штат Огайо) в результате стрельбы погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал ABC.

Полицейские приехали на вызов о стрельбе в жилом доме. Между ними и подозреваемым завязалась перестрелка: один полицейский погиб, ещё четверо получили ранения. Подозреваемого застрелили. Внутри дома нашли ещё двух убитых, среди них — 13-летний ребёнок.

Сейчас полиция проводит расследование. Вясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном посёлке Боброво неизвестные устроили массовую драку со стрельбой. К моменту приезда полиции они скрылись. Информация о пострадавших уточняется, начата проверка.

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