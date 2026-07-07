В Волгоградской области надоили молока от непривитых буренок

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в работе личного подсобного хозяйства в хуторе Обливский Кумылженского района. По данным межрегионального управления ведомства, на площадке хозяйствующего субъекта было оформлено 2 производственных сертификата на молоко. Однако сведения о содержании крупного рогатого скота в хозяйстве отсутствуют.