Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области надоили молока от непривитых буренок

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в работе личного подсобного хозяйства в.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в работе личного подсобного хозяйства в хуторе Обливский Кумылженского района. По данным межрегионального управления ведомства, на площадке хозяйствующего субъекта было оформлено 2 производственных сертификата на молоко. Однако сведения о содержании крупного рогатого скота в хозяйстве отсутствуют.

Таким образом, владельцем не предоставлены в ветеринарную службу сведения о количестве имеющихся животных с целью внесения в компонент «Хорриот», сделали вывод специалисты. Следовательно, животные не промаркированы и ветеринарные обработки против заразных болезней животных не проведены.

Владельцу скота объявлено предостережение. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области направлены материалы для принятия мер реагирования.