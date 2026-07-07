ФСБ задержала восемь участников террористической ячейки в КБР

По данным ведомства, задержанные входили в законспирированную ячейку запрещённой в России международной террористической организации, действовавшую в Баксанском районе республики. Следствие считает, что участники группы принесли присягу одному из представителей организации и готовили нападения на объекты правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и перейти к подпольной деятельности.
Во время обысков по местам проживания подозреваемых и в специально оборудованном тайнике силовики обнаружили оружие, боеприпасы, порох, самодельные зажигательные устройства, ножи, средства связи, снаряжение для пребывания в горной местности и запасы продуктов.
Против задержанных возбуждены уголовные дела о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Все фигуранты заключены под стражу. Следователи продолжают работу, чтобы установить возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
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