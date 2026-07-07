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ФСБ задержала восемь участников террористической ячейки в КБР

В Кабардино-Балкарии задержали восемь человек, которых подозревают в подготовке вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов. Операцию провела ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, задержанные входили в законспирированную ячейку запрещённой в России международной террористической организации, действовавшую в Баксанском районе республики. Следствие считает, что участники группы принесли присягу одному из представителей организации и готовили нападения на объекты правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и перейти к подпольной деятельности.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых и в специально оборудованном тайнике силовики обнаружили оружие, боеприпасы, порох, самодельные зажигательные устройства, ножи, средства связи, снаряжение для пребывания в горной местности и запасы продуктов.

Против задержанных возбуждены уголовные дела о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Все фигуранты заключены под стражу. Следователи продолжают работу, чтобы установить возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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