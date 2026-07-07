ФСБ задержала восемь участников террористической ячейки в КБР

По данным ведомства, задержанные входили в законспирированную ячейку запрещённой в России международной террористической организации, действовавшую в Баксанском районе республики. Следствие считает, что участники группы принесли присягу одному из представителей организации и готовили нападения на объекты правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и перейти к подпольной деятельности.