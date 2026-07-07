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15 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Выксе

Значительную роль в усугублении ситуации сыграло то, что пожар обнаружили и сообщили о нём с задержкой.

В рабочем посёлке Досчатое (Выкса) ночью произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома. Сотрудники пожарной службы вывели из опасной зоны шесть человек, среди которых — двое детей, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Для защиты органов дыхания применялись специальные маски. Помимо этого, из подъезда эвакуировали ещё 15 жителей.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров — огонь удалось локализовать и ликвидировать. В ходе инцидента получили повреждения балконы трёх квартир. Значительную роль в усугублении ситуации сыграло то, что пожар обнаружили и сообщили о нём с задержкой. К счастью, никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Специалисты МЧС России напоминают о базовых правилах пожарной безопасности: не оставлять тлеющую сигарету без контроля, избегать курения в состоянии алкогольного опьянения, использовать для курения специально оборудованные места с пепельницами, а перед выходом из помещения обязательно убедиться, что сигарета полностью потушена.

Ранее шесть пожарных расчётов тушили возгорание в нижегородском посёлке.

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