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Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Эдварда Грига в Новой Москве

Пожар произошел в квартире дома на улице Эдварда Грига в столичном районе Коммунарка. В результате возгорания погиб 56-летний мужчина. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Пожар произошел в квартире дома на улице Эдварда Грига в столичном районе Коммунарка. В результате возгорания погиб 56-летний мужчина. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По предварительным данным, в квартире жилого дома на улице Эдварда Грига произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1970 года рождения, — рассказала Нефедова.

Причины возгорания установят после экспертизы. Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую начали по факту трагедии.

29 июня пожар произошел в квартире дома на Садовой-Самотечной улице. Там находилась женщина, ее вытащили из огня и передали медикам. Впоследствии пострадавшая скончалась. Спасатели потушили пламя в квартире.