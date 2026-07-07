Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Эдварда Грига в Новой Москве

Пожар произошел в квартире дома на улице Эдварда Грига в столичном районе Коммунарка. В результате возгорания погиб 56-летний мужчина. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.