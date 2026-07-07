Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Эдварда Грига в Новой Москве

Пожар произошел в квартире дома на улице Эдварда Грига в столичном районе Коммунарка. В результате возгорания погиб 56-летний мужчина. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— По предварительным данным, в квартире жилого дома на улице Эдварда Грига произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1970 года рождения, — рассказала Нефедова.
Причины возгорания установят после экспертизы. Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую начали по факту трагедии.
29 июня пожар произошел в квартире дома на Садовой-Самотечной улице. Там находилась женщина, ее вытащили из огня и передали медикам. Впоследствии пострадавшая скончалась. Спасатели потушили пламя в квартире.