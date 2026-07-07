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В США из-за стрельбы погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами стрельбы в городе Риттман (штат Огайо).

Четыре человека стали жертвами стрельбы в городе Риттман (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал АВС.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в жилом доме. Между одним из подозреваемых и полицейским завязалась перестрелка, во время которой последний был убит. Еще четверо получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. Правоохранители обнаружили в доме тела двух человек, в том числе 13-летнего ребенка.

По факту случившегося полиция ведет расследование.

Ранее американскую тиктокершу Dreamdoll Brii застрелили в салоне Lamborghini. Это случилось сразу после празднования Дня независимости США. Двое других пассажиров получили ранения и были госпитализированы.

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