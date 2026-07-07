В США из-за стрельбы погибли четыре человека

В полицию поступило сообщение о стрельбе в жилом доме. Между одним из подозреваемых и полицейским завязалась перестрелка, во время которой последний был убит. Еще четверо получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. Правоохранители обнаружили в доме тела двух человек, в том числе 13-летнего ребенка.