Baza: Мать в Екатеринбурге отправила 12-летнюю дочь домой к педофилу

Жительница Екатеринбурга отправила 12-летнюю дочь домой к педофилу, чтобы не прерывать с ним онлайн-роман. Об этом во вторник, 7 июля, пишет Baza.
По данным источника, женщина создала для ребенка аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать его пребывание в Сети. Со временем девочка перестала там сидеть, однако ее мать продолжила пользоваться аккаунтом от ее лица. Позже ей стал писать взрослый мужчина: женщину это не насторожило, и она на протяжении нескольких недель вела с ним интимную переписку.
В беседе с Baza глава движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала, что позже мужчина предложил «ребенку» встретиться. Чтобы не прерывать общение с педофилом, женщина отправила дочь на свидание с ним, заверив, что мужчина поможет записаться в кружок. По итогу, как утверждается, в его квартире начали проходить регулярные встречи: в один из вечеров мужчина изнасиловал ребенка.
Авторы материала отмечают, что ребенку пришлось пройти через полгорода посреди ночи, чтобы добраться до дома. Когда заплаканная девочка вернулась домой, мать молча открыла дверь и не спросила, что случилось. Спустя шесть лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она обратилась за помощью к волонтерам движения. Активисты подали заявления в полицию, чтобы на мужчину и мать завели уголовные дела, передает Telegram-канал.
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