Baza: Мать в Екатеринбурге отправила 12-летнюю дочь домой к педофилу

По данным источника, женщина создала для ребенка аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать его пребывание в Сети. Со временем девочка перестала там сидеть, однако ее мать продолжила пользоваться аккаунтом от ее лица. Позже ей стал писать взрослый мужчина: женщину это не насторожило, и она на протяжении нескольких недель вела с ним интимную переписку.