Три человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области

В Курской области зафиксированы последствия атак со стороны ВСУ, в результате которых ранения получили три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».
«В результате ударов ранены три человека. В городе Обояни пострадал 78-летний мужчина. Ночью в поселке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественные осколочные ранения», — написал глава региона.
Всех пострадавших доставили в областную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Александр Хинштейн также сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры. В Курске после атаки беспилотника повреждены три квартиры в многоквартирном доме и четыре автомобиля. В поселке Юбилейный одно домовладение полностью сгорело, еще в двух зафиксированы повреждения фасадов, крыш, остекления и хозяйственных построек.