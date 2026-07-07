Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области

Атака ВСУ на Курскую область привела к ранению трех человек, среди которых пожилой мужчина из Обояни. В поселке Юбилейный полностью сгорело одно домовладение, а в Курске повреждены три квартиры и четыре автомобиля.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Курской области зафиксированы последствия атак со стороны ВСУ, в результате которых ранения получили три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».

«В результате ударов ранены три человека. В городе Обояни пострадал 78-летний мужчина. Ночью в поселке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественные осколочные ранения», — написал глава региона.

Всех пострадавших доставили в областную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Александр Хинштейн также сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры. В Курске после атаки беспилотника повреждены три квартиры в многоквартирном доме и четыре автомобиля. В поселке Юбилейный одно домовладение полностью сгорело, еще в двух зафиксированы повреждения фасадов, крыш, остекления и хозяйственных построек.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше