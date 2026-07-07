Три человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области

Александр Хинштейн также сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры. В Курске после атаки беспилотника повреждены три квартиры в многоквартирном доме и четыре автомобиля. В поселке Юбилейный одно домовладение полностью сгорело, еще в двух зафиксированы повреждения фасадов, крыш, остекления и хозяйственных построек.