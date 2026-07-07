В регионах ЦФО после атак ВСУ погибли три человека, еще 12 ранены

Хинштейн также сообщил, что накануне ВСУ пытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 12 БПЛА, направлявшихся в сторону Курчатова. Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. Система охладительной башни еще не введена в эксплуатацию. Кроме того, один из БПЛА врезался в технический этаж высотного дома на проспекте Клыкова в Курске.