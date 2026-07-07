В регионах ЦФО после атак ВСУ погибли три человека, еще 12 ранены

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ погибли три человека, еще 12 получили ранения. По данным глав регионов и оперативных штабов, погибшие зафиксированы в Белгородской области, пострадавшие — в Белгородской и Курской.
Как сообщили оперштаб Белгородской области и врио губернатора Александр Шуваев, в регионе погибли три человека, еще девять ранены. Один человек погиб в результате удара по Белгородскому округу.
В Грайворонском округе, в селе Дунайка, FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель скончался на месте. В Ракитянском округе беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта, в результате погиб мужчина. Еще двое пострадавших, один из которых является бойцом самообороны, самостоятельно обратились в больницу. Предварительно у них диагностированы акубаротравмы.
На участке дороги Никольское — Таврово Белгородского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу. Число пострадавших выросло до семи, среди них трое детей. В детскую больницу госпитализированы годовалая девочка, 10-летний мальчик и 16-летний подросток. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое.
В Белгородской области повреждены автомобили, пассажирский автобус, административное здание, коммерческие и социальные объекты, предприятия, частные и многоквартирные дома, гараж, хозпостройки и инфраструктурный объект. В ряде населенных пунктов Белгородского округа временно отсутствует электроснабжение.
В Курской области, по информации губернатора Александра Хинштейна, ранены трое. В Обояни БПЛА атаковал территорию рядом с магазином. Пострадал 78-летний мужчина, у него акубаротравма и осколочные ранения плеча, предплечья, бедра и живота. Его госпитализировали.
Ночью в поселке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У обоих осколочные ранения, их доставили в больницу.
Хинштейн также сообщил, что накануне ВСУ пытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 12 БПЛА, направлявшихся в сторону Курчатова. Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. Система охладительной башни еще не введена в эксплуатацию. Кроме того, один из БПЛА врезался в технический этаж высотного дома на проспекте Клыкова в Курске.
Всего за сутки в Курской области сбиты 159 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 56 раз, еще 11 раз сбрасывались боеприпасы.
В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, в одном из районов выбито окно в частном доме, повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете обломками сбитого БПЛА повреждена крыша одного дома, а также крыша, фасад, гараж и автомобиль во втором.
Минобороны РФ сообщило, что с 6 по 7 июля в регионах России уничтожены 568 БПЛА самолетного типа. Детальную сводку по субъектам ведомство не приводило.
По информации глав регионов, в Калужской области уничтожены 20 БПЛА, в Воронежской — 14, в Тульской и Рязанской — по 11, в Смоленской — девять. Также беспилотники уничтожались в Белгородской, Брянской, Владимирской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тверской областях, их число не уточнялось.
Калужские, тульские, рязанские и смоленские власти сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Брянские, владимирские, липецкие, орловские, тамбовские и тверские власти данные о последствиях не публиковали.