В Ольхонском районе осудят водителя за гибель туристки на льду Байкала

В Иркутской области перед судом предстанет 42-летний житель поселка Хужир Ольхонского района. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, он организовал нелегальную перевозку туристов по льду Байкала, которая закончилась трагедией.
Напомним, 28 января 2026 года мужчина посадил в свой УАЗ десять туристов и выехал на лед, хотя не имел водительских прав и проигнорировал запрещающие знаки. Никаких средств безопасности в машине тоже не было. В какой-то момент автомобиль наехал на трещину в ледовом покрытии и перевернулся на крышу. Девять пассажиров получили травмы, а 75-летняя туристка скончалась на месте от травмы головы и шеи.
— Мужчину задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи провели осмотр места происшествия, судебно-медицинские экспертизы и допросили всех свидетелей. Обвиняемый признал вину, — добавили в пресс-службе ведомств.
Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд для рассмотрения по существу.
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