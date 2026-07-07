В Ольхонском районе осудят водителя за гибель туристки на льду Байкала

Напомним, 28 января 2026 года мужчина посадил в свой УАЗ десять туристов и выехал на лед, хотя не имел водительских прав и проигнорировал запрещающие знаки. Никаких средств безопасности в машине тоже не было. В какой-то момент автомобиль наехал на трещину в ледовом покрытии и перевернулся на крышу. Девять пассажиров получили травмы, а 75-летняя туристка скончалась на месте от травмы головы и шеи.