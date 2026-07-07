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В Черняховске сгорел грузовик

Пожар случился на Привовокзальной площади.

В Черняховске на Привовокзальной площади сгорел автомобиль. О пожаре, который произошел 6 июля в 16.24, сообщает областное МЧС.

В грузовом автомобиле «Скания» горел моторный отсек на площади 1 кв. м. Пожарные прибыли на место своевременно и огонь потушили.

Никто не пострадал.

Причину случившегося выясняют.

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