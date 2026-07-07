В Черняховске сгорел грузовик

В Черняховске на Привовокзальной площади сгорел автомобиль. О пожаре, который произошел 6 июля в 16.24, сообщает областное МЧС.
В грузовом автомобиле «Скания» горел моторный отсек на площади 1 кв. м. Пожарные прибыли на место своевременно и огонь потушили.
Никто не пострадал.
Причину случившегося выясняют.
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