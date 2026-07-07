В Кабардино-Балкарии задержаны предполагаемые члены террористической ячейки

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали восемь человек, подозреваемых в членстве в «законспирированной ячейке» запрещенной международной террористической организации в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Они готовили нападения на административные здания правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.
Среди задержанных — предполагаемый лидер банды и ее участники. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК), а также об организации и участии в деятельности террористической организации (ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК). Все задержанные арестованы, по указанным статьям им грозит вплоть до пожизненного.
По данным ФСБ, члены группировки собирались украсть из административных зданий оружие, после чего перейти на «нелегальное положение». При обыске по местам жительства задержанных и в тайнике обнаружены 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, три радиостанции «Моторола», медикаменты и снаряжение для проживания в горах и лесу.