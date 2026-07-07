В Кабардино-Балкарии задержаны предполагаемые члены террористической ячейки

По данным ФСБ, члены группировки собирались украсть из административных зданий оружие, после чего перейти на «нелегальное положение». При обыске по местам жительства задержанных и в тайнике обнаружены 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, три радиостанции «Моторола», медикаменты и снаряжение для проживания в горах и лесу.