Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом достигло 8

«На участке автодороги Никольское — Таврово при атаке дрона на пассажирский автобус ранены восемь человек, в том числе три ребёнка», — говорится в сообщении оперштаба.
Атака произошла 6 июля на участке автодороги Никольское — Таврово в Белгородском округе. Украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту. Ранее сообщалось о семи пострадавших, среди которых были двое детей. В обстоятельствах удара разбирается Следстевнный комитет.
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