Иностранца задержали за домогательство подростка в автобусе на юго-западе Москвы

Силовики задержали 44-летнего иностранца, который напал на подростка в автобусе на юго-западе Москвы и совершил сексуальное насилие над ним. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— В кратчайшие сроки злоумышленник установлен и задержан. С ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, инцидент произошел 4 июля. Иностранец оценил обстановку в автобусе, после чего напал на подростка. В дальнейшем он скрылся. Суд арестовал злоумышленника. Правоохранители устанавливают его причастность к подобным эпизодам.
Ранее другой иностранец напал на девушку при входе на станцию метро «Красногвардейская». Мужчина совершил сексуальное насилие в отношении потерпевшей и скрылся. Позднее его задержали и возбудили уголовное дело. В скором времени фигурант предстанет перед судом.