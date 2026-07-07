Мост размыло в Алматинской области

Пресс-служба ведомства сообщила, что мост через реку Тургень на 54-м километре автомобильной дороги КВ-49 был признан аварийным еще в 2024 году. В связи с этим движение по нему было ограничено.
1 июля 2026 года из-за обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Тургень, что привело к размыву грунта вокруг аварийного мостового сооружения.
В акимате Алматинской области пояснили, что для замены аварийного моста разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, и предусмотрено финансирование. По итогам государственных закупок определена подрядная организация, которая в текущем месяце приступит к строительно-монтажным работам.