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Мост размыло в Алматинской области

В Сети появилось видео с размытым мостом на автодороге вдоль БАК в Енбекшиказахском районе. Ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пресс-служба ведомства сообщила, что мост через реку Тургень на 54-м километре автомобильной дороги КВ-49 был признан аварийным еще в 2024 году. В связи с этим движение по нему было ограничено.

1 июля 2026 года из-за обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Тургень, что привело к размыву грунта вокруг аварийного мостового сооружения.

В акимате Алматинской области пояснили, что для замены аварийного моста разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, и предусмотрено финансирование. По итогам государственных закупок определена подрядная организация, которая в текущем месяце приступит к строительно-монтажным работам.