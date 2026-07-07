Машина сбила ребенка на самокате в Нижнем Новгороде

ДТП зафиксировано 6 июля в 18:35 на улице Энгельса. Водитель автомобиля Renault — мужчина 38 лет — совершил наезд на ребёнка на пешеходном переходе. Пострадавшую оперативно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали случившегося.