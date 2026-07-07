Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина сбила ребенка на самокате в Нижнем Новгороде

Пострадавшую оперативно госпитализировали, а сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали случившегося.

В Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетней: 13‑летняя девочка, передвигавшаяся на самокате, попала под колёса автомобиля. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба регионального подразделения ГИБДД.

ДТП зафиксировано 6 июля в 18:35 на улице Энгельса. Водитель автомобиля Renault — мужчина 38 лет — совершил наезд на ребёнка на пешеходном переходе. Пострадавшую оперативно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали случившегося.

Ранее ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Новгороде.