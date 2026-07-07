Машина сбила ребенка на самокате в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетней: 13‑летняя девочка, передвигавшаяся на самокате, попала под колёса автомобиля. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба регионального подразделения ГИБДД.
ДТП зафиксировано 6 июля в 18:35 на улице Энгельса. Водитель автомобиля Renault — мужчина 38 лет — совершил наезд на ребёнка на пешеходном переходе. Пострадавшую оперативно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали случившегося.
Ранее ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Новгороде.