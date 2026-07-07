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В Самаре продолжается процесс по делу об убийстве экс-главы города Виктора Тархова

В Самарском областном суде сегодня продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Волга».

Источник: Коммерсантъ

В преступлении из корыстных побуждений обвиняют внучку Екатерину Тархову. Женщину и ее предполагаемую сообщницу Таисию Киселеву доставили в суд.

Планируется допрос свидетелей.