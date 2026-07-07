В Самаре продолжается процесс по делу об убийстве экс-главы города Виктора Тархова

В преступлении из корыстных побуждений обвиняют внучку Екатерину Тархову. Женщину и ее предполагаемую сообщницу Таисию Киселеву доставили в суд.
Планируется допрос свидетелей.
В Самарском областном суде сегодня продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Волга».
В преступлении из корыстных побуждений обвиняют внучку Екатерину Тархову. Женщину и ее предполагаемую сообщницу Таисию Киселеву доставили в суд.
Планируется допрос свидетелей.