27-летний мужчина утонул в Волге в Красноглинском районе Самары

В Красноглинском районе Самары накануне утонул мужчина. Его тело извлекли из Волги, рассказали в МЧС Самарской области. Погибшему было 27 лет.
5 июля в Красноглинском районе произошла еще одна трагедия на воде: в Волге утонул 12-летний ребенок. Тело погибшего извлекли очевидцы из протоки Старый Мокрец. А в Чапаевске в выходные утонул 37-летний мужчина.
В Самарской области установилась жара, и многие стремятся к водоемам, чтобы отдохнуть и искупаться. Самарцев призывают быть внимательными, купаться только в специально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра. В экстренных случаях звоните 112.
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