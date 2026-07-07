В Уфе нерадивая мать присвоила деньги дочери

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». За ходом и результатами его расследования установлен контроль. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения.