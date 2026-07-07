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Волгоградец организовал серию угонов вместе c юным помощником

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела.

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в серии угонов. Молодой человек для кражи авто привлек 14-летнего знакомого.

По данным следствия, пользуясь своим авторитетом, фигурант дела оказывал на несовершеннолетнего психологическое давление и угрожал распространением сведений, порочащих подростка. Под воздействием этих угроз молодой человек был вынужден помогать обвиняемому.

В течение нескольких дней злоумышленники совершили угон четырех автомобилей. Роль подростка сводилась к наблюдению за окружающей обстановкой — он должен был предупредить сообщника о возможном появлении посторонних.

Последний угон им совершить не удалось. При попытке завести двигатель в салоне автомобиля включилась громкая музыка, после чего фигуранты, опасаясь быть обнаруженными, скрылись с места происшествия. Однако вскоре были задержаны.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Изображение создано при помощи ИИ.