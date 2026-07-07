Иркутский пенсионер продал автомобиль и перевёл мошенникам 1 млн рублей

Схема сработала классическая: сначала в мессенджере пришло сообщение с просьбой назвать код из СМС якобы для исключения из общедомового чата. Затем позвонил лжесотрудник госорганизации и сообщил, что от имени заявителя оформлена доверенность, а с его счетов финансируется терроризм. Чтобы «предотвратить хищение», мужчину убедили перевести сбережения на «безопасный счет».