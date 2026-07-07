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Иркутский пенсионер продал автомобиль и перевёл мошенникам 1 млн рублей

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили его деньги и заставили продать машину.

Источник: ТК Город

Схема сработала классическая: сначала в мессенджере пришло сообщение с просьбой назвать код из СМС якобы для исключения из общедомового чата. Затем позвонил лжесотрудник госорганизации и сообщил, что от имени заявителя оформлена доверенность, а с его счетов финансируется терроризм. Чтобы «предотвратить хищение», мужчину убедили перевести сбережения на «безопасный счет».

Следуя указаниям, пенсионер перевёл 280 тысяч рублей, продал свой «Kia Rio», а вырученные деньги также отправил мошенникам. После этого аферисты перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).