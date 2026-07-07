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В Омской области похитили 469 миллионов рублей при строительстве школ

Речь идёт о школах в микрорайонах «Серебряный Берег» и «Ясная Поляна».

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх предпринимателей, которых обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве школ в микрорайонах «Серебряный Берег» и «Ясная Поляна». По версии следствия, общая сумма ущерба составила 469 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Как полагают следователи, с ноября 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые заключили более 50 фиктивных договоров подряда с двумя подконтрольными организациями. Документы предусматривали проведение демонтажных работ на площадке школы в микрорайоне Серебряный Берег. Таким способом фигуранты могли похитить 303 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета.

Ещё 166 миллионов рублей, по данным следствия, обвиняемые похитили по аналогичной схеме при строительстве школы в микрорайоне «Ясная Поляна» Омского района. Часть полученных средств они перевели на счета третьих лиц под видом оплаты услуг и товаров.

Впоследствии оба контракта на строительство школ расторгли из-за нарушения сроков и фактического прекращения работ. Для возмещения ущерба суд арестовал имущество обвиняемых стоимостью 170 миллионов рублей. Кроме того, с саморегулируемой организации, в которой состояло ООО «Капитал Развитие», взыскали 251 миллион рублей.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.