В Омской области похитили 469 миллионов рублей при строительстве школ

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх предпринимателей, которых обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве школ в микрорайонах «Серебряный Берег» и «Ясная Поляна». По версии следствия, общая сумма ущерба составила 469 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.