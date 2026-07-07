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Красноярск затопило после проливного дождя: машины плавают по дорогам

После сильного вечернего ливня коммунальные службы всю ночь устраняли последствия подтоплений на улицах и во дворах. Кадры с плавающими автомобилями и затопленными проездами появились в соцсетях.

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После сильного вечернего ливня коммунальные службы всю ночь устраняли последствия подтоплений на улицах и во дворах. Кадры с плавающими автомобилями и затопленными проездами появились в соцсетях.

Наиболее сложная ситуация, по данным депутата Заксобрания края Ильи Зайцева, сложилась на улицах Электриков, Карамзина, на выезде к домам по Свердловской, а также во дворе дома в переулке Медицинском. Специалисты откачивали воду всю ночь.

Эти территории затапливает уже не первый год — проблему невозможно решить только экстренной откачкой после каждого дождя. По Свердловской продолжается передача участка дороги в муниципальную собственность, что позволит заняться реконструкцией. Для переулка Медицинского требуется строительство ливневой канализации и насосной станции, но стоимость проекта слишком высока для городского бюджета — власти ищут финансирование по госпрограммам.

Зайцев подчеркнул: Красноярску необходимо учитывать изменения климата и готовиться к более частым и продолжительным ливням — подобные погодные явления становятся новой реальностью для города.