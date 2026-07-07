Красноярск затопило после проливного дождя: машины плавают по дорогам

Эти территории затапливает уже не первый год — проблему невозможно решить только экстренной откачкой после каждого дождя. По Свердловской продолжается передача участка дороги в муниципальную собственность, что позволит заняться реконструкцией. Для переулка Медицинского требуется строительство ливневой канализации и насосной станции, но стоимость проекта слишком высока для городского бюджета — власти ищут финансирование по госпрограммам.