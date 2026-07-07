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20-летний волгоградец угнал четыре машины с помощью подростка

В Волгоградской области будут судить молодого человека, втянувшего 14-летнего школьника в преступления.

Источник: Комсомольская правда

В Городищенском районе Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в серии угонов автомобилей и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

По данным следователей, в ноябре 2025 года молодой человек втянул в свои дела 14-летнего подростка. Он давил на него психологически, угрожал расправой и обещал распустить порочащие слухи, если парень откажется помогать. Испугавшись, подросток согласился участвовать.

Злоумышленники действовали по схеме: старший угонял машины, а младший следил за обстановкой и предупреждал, если кто-то появлялся рядом. За несколько дней им удалось украсть четыре автомобиля. Пятый угон сорвался — когда они попытались завести двигатель, в салоне включилась громкая музыка. Испугавшись, что их заметят, парни сбежали.

Сейчас расследование завершили. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передали в суд. Подростка будут судить отдельно.