20-летний волгоградец угнал четыре машины с помощью подростка

Злоумышленники действовали по схеме: старший угонял машины, а младший следил за обстановкой и предупреждал, если кто-то появлялся рядом. За несколько дней им удалось украсть четыре автомобиля. Пятый угон сорвался — когда они попытались завести двигатель, в салоне включилась громкая музыка. Испугавшись, что их заметят, парни сбежали.