Секретно? Сын Усольцевой раскрыл, почему ему запретили участвовать в поисках

Почти десять месяцев прошло с того дня, когда супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в турпоход по Кутурчинскому Белогорью и пропали. Их поиски стали самыми масштабными в истории региона.
Сейчас семью ищут точечно, когда позволяют погодные условия. Но к операции посторонних не допускают. Более того, сыну исчезнувшей Ирины Данилу Баталову запретили участвовать в поисках.
Корреспондент krsk.aif.ru поговорила с ним и узнала у СК, с чем связана такая секретность.
Что говорит Баталов по поводу запрета на участие в поисках Усольцевых?
«Я сильно возмущен, что мне не разрешают участвовать в поисках», — прямо заявляет Баталов.
По словам родственника пропавших, во время последнего выезда в Кутурчин волонтеров «ЛизыАлерт» он собирался поехать с ними. Поисковики ему сказали, что для этого нужно взять справку у СК, так как на месте будут выставлены блокпосты.
«Я пришел в Следком, попросил выдать мне эту справку. Однако там резко отказали. Сказали, что на Белогорье опасно, работают только профессионалы. Но я пять лет занимался спортивным туризмом, у меня больше 20 медалей, то есть хорошая подготовка. На прошлых поисках в октябре хорошо себя проявил. Ходил и на Столбы искать Потаенкова. И там меня определяли в ударные группы. Почему вдруг сейчас стало нельзя?» — сказал корреспонденту krsk.aif.ru Данил.
Из-за чего СК не допускает на место поисков Усольцевых посторонних?
В Следственном комитете факт обращения Баталова подтверждают. Ему действительно не разрешили принимать участия в поисках.
«Круг тех, кто работает в тайге, был ограничен. Это только опытнейшие профессионалы. Там, где они в последний раз искали Усольцевых, очень опасно. Кругом курумник, который порос мхом. В камнях глубокие расщелины, которые сразу не заметишь. Поисковики идут цепочкой, очень легко провалиться на глубину пять и больше метров», — объяснила нам представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Но почему же тогда к поискам допускают волонтеров? В СК ответили, что представители добровольческого поискового отряда непосредственно в тайгу и горы не ходят сейчас. Они занимаются другой работой в развернутом в окрестностях поселка Кутурчин штабе.
Какая сейчас обстановка на месте пропажи Усольцевых?
О том, что во время новой активной фазы поиска Усольцевых на Белогорье выставляли блокпосты, нам подтвердили местные жители во время большого расследования АиФ. Но это делается только на время поисков.
Мы с моей коллегой Анной Соколовой лично в этом убедились, пройдя путем Усольцевых к скале Мальвинка. Никто нашему путешествию не препятствовал. Но находиться там неподготовленному туристу действительно опасно. И не только из-за скользких камней: в тайге легко заблудиться. Это с нами и случилось.
Напомним, Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. С 1 по 12 октября их искало больше полутора тысяч человек — добровольцы на Кутурчинское Белогорье съезжались со всей страны. Но тогда, как позже заявили в Следкоме, неравнодушные люди не только не помогали, но и мешали. Они получали травмы в сложной горно-таёжной местности, и спасателям приходилось отвлекаться на их эвакуацию. Поэтому и было принято решение во время новой активной фазы операции, которая прошла в начале июня, не допускать к ней посторонних. Тогда же Баталова даже не предупредили о возобновлении поисков его родных.
Известно, что этим летом был и второй этап новой фазы поисков. Вот на нее и не пустили сына Ирины Усольцевой.
Будут ли продолжаться поисковые работы, в СК пока ответить не могут. Новая дата операции не назначена.
Между тем, стало известно о результатах генетической экспертизы палки для ходьбы, которую нашли на месте пропажи семьи. Она не принадлежит Усольцевым.
«Это еще раз подтверждает, что мои родные не погибли в семье. Это очень хорошая новость», — отреагировал Данил.