Секретно? Сын Усольцевой раскрыл, почему ему запретили участвовать в поисках

Напомним, Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. С 1 по 12 октября их искало больше полутора тысяч человек — добровольцы на Кутурчинское Белогорье съезжались со всей страны. Но тогда, как позже заявили в Следкоме, неравнодушные люди не только не помогали, но и мешали. Они получали травмы в сложной горно-таёжной местности, и спасателям приходилось отвлекаться на их эвакуацию. Поэтому и было принято решение во время новой активной фазы операции, которая прошла в начале июня, не допускать к ней посторонних. Тогда же Баталова даже не предупредили о возобновлении поисков его родных.